Nie, nie som tanečnica. Žiaľ. Som žena, 40+, šťastne rozvedená a spokojná mama dvoch detí. V striedavke. Je leto, schudla som a opäť nosím šaty. Opäť tancujem, doma v obývačke.

Normálne to funguje tak, že si pustím nahlas hudbu, odsuniem stôl a na koberci cvičím s činkami a kettlebelmi zostavy, aby som mala pocit že ešte nie som do starého železa. Keď sa dostatočne spotím, vytrápim a oblúkom obchádzam klobásu v chladničke a synovu Milku, výsledky sa dostavia. Opäť nosím príčetné veľkosti oblečenia, nehanbím sa za sukne a oprášila som krabice plné šiat, ktoré som nosila v minulom storočí. Teraz som objavila novú letnú záľubu: tancovanie. Ideálne naboso, po čistých parketách, to keď sa mi náhodou chce zmývať podlahy. Susedia sú tolerantní, poskakujem po izbách a ignorujem prach na poličkách, prádlo na žehlenie, aj detskú izbu, do ktorej sa chodím pozerať len na vlastné nebezpečenstvo.

S deťmi si posielame hudbu cez whatsapp. Výdobytky modernej doby nám umožňujú byť v spojení aj počas striedavej starostlivosti, kedy sa moje deti sťahujú do inej domácnosti, v inej mestskej časti, s inou ženou ktorá leží v posteli s ich otcom. Máme dobré vzťahy. Ja a deti. Oni mi posielajú najnovšie novinky z rapovej scény, ja im Billy Barmana, aby videli že existuje SĽUK a že ľudovky sa dajú spievať aj v popovej kapele. Kým sa opäť vrátia domov, objednajú si obľúbené jedlo a mladší sa spýta, či už mám frajera.

Nie, teraz tancujem. Nefrajerím sa s nikým. Skúsila som po rozvode a tak vám poviem, nie je všetko zlato čo sa blyští, chápeme sa. Niekedy je to zlato dokonca stará, rozpadajúca sa hrdza, prezlečená do blýskavého baliaceho papiera. V tomto veku je už človek rád že vie, čo nechce a vie si vypýtať čo potrebuje. Niekde chodí, niekde je, ten čo mi bude nosiť kvety, držať ma nadránom v objatí a prikryje ma v zime, aby ma neseklo v krížoch. Budeme v sobotu potichu čítať noviny nad raňajkami a ostatné ženy budú naozaj len kamarátky, spávať budeme spolu. Ja občas na neho pozriem ponad stôl a budem vďačná, nič mu nepoviem ale z úsmevu to pochopí, že je dobrý a láskavý a že je jediný na svete. Moje a jeho deti si budú rozumieť a jeho ex bude normálna, príjemná baba.

Pôjdeme v lete na výlet a on ma bude držať za ruku. Občas ma pohladí po vlasoch a ráno mi povie keď pôjde k sebe domov, že to bolo pekné. Keď zavriem oči, cítim aký bude mať parfém, jemný, ale veľmi chlapský, také niečo čo príjemne zašteklí v nose.

Dovtedy tancujem, naboso.

V okne mám levanduľu. Vonia mi rovnako ako posteľné obliečky, ktoré som oprala v novej aviváži a nechala vyschnúť na šnúre na dvore.

Je leto a je dobre.